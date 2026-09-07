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Tafsir: Yúsuf 12:85
Yúsuf
85
12:85
قالوا تالله تفتا تذكر يوسف حتى تكون حرضا او تكون من الهالكين ٨٥
قَالُوا۟ تَٱللَّهِ تَفْتَؤُا۟ تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّىٰ تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ ٱلْهَـٰلِكِينَ ٨٥
قَالُواْ
ﲺ
تَٱللَّهِ
ﲻ
تَفۡتَؤُاْ
ﲼ
تَذۡكُرُ
ﲽ
يُوسُفَ
ﲾ
حَتَّىٰ
ﲿ
تَكُونَ
ﳀ
حَرَضًا
ﳁ
أَوۡ
ﳂ
تَكُونَ
ﳃ
مِنَ
ﳄ
ٱلۡهَٰلِكِينَ
ﳅ
٨٥
ﳆ
Dijeron [sus hijos]: “¡Por Dios! No dejarás de recordar a José hasta enfermar o morir”.
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العربية
Tafsir Muyassar
قال بنوه:
تالله ما تزال تتذكر يوسف، ويشتدُّ حزنك عليه حتى تُشْرِف على الهلاك أو تهلك فعلا فخفف عن نفسك.