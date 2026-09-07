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Tafsir: Yúsuf 12:84
Yúsuf
84
12:84
وتولى عنهم وقال يا اسفى على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم ٨٤
وَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ وَقَالَ يَـٰٓأَسَفَىٰ عَلَىٰ يُوسُفَ وَٱبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ ٱلْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌۭ ٨٤
وَتَوَلَّىٰ
ﲭ
عَنۡهُمۡ
ﲮ
وَقَالَ
ﲯ
يَٰٓأَسَفَىٰ
ﲰ
عَلَىٰ
ﲱ
يُوسُفَ
ﲲ
وَٱبۡيَضَّتۡ
ﲳ
عَيۡنَاهُ
ﲴ
مِنَ
ﲵ
ٱلۡحُزۡنِ
ﲶ
فَهُوَ
ﲷ
كَظِيمٞ
ﲸ
٨٤
ﲹ
Y [le recordó el dolor por su hijo perdido y] se apartó de ellos diciendo: “¡Qué pena siento por la falta de José!” Y perdió la vista por tanta pena, y quedó desconsolado, sufriendo en silencio.
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﴿وَتَوَلَّىٰ عَنۡهُمۡ﴾ تَارِكًا خِطَابهمْ ﴿وَقَالَ یَـٰۤأَسَفَىٰ﴾ الْأَلِف بَدَل مِنْ يَاء الْإِضَافَة أَيْ يَا حُزْنِي ﴿عَلَىٰ یُوسُفَ وَٱبۡیَضَّتۡ عَیۡنَاهُ﴾ انْمَحَقَ سَوَادهمَا وَبُدِّلَ بَيَاضًا مِنْ بُكَائِهِ ﴿مِنَ ٱلۡحُزۡنِ﴾ عَلَيْهِ ﴿فَهُوَ كَظِیمࣱ ٨٤﴾ مَغْمُوم مَكْرُوب لَا يُظْهِر كَرْبه