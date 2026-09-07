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Tafsir: Yúsuf 12:81
Yúsuf
81
12:81
ارجعوا الى ابيكم فقولوا يا ابانا ان ابنك سرق وما شهدنا الا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين ٨١
ٱرْجِعُوٓا۟ إِلَىٰٓ أَبِيكُمْ فَقُولُوا۟ يَـٰٓأَبَانَآ إِنَّ ٱبْنَكَ سَرَقَ وَمَا شَهِدْنَآ إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَـٰفِظِينَ ٨١
ٱرۡجِعُوٓاْ
ﱸ
إِلَىٰٓ
ﱹ
أَبِيكُمۡ
ﱺ
فَقُولُواْ
ﱻ
يَٰٓأَبَانَآ
ﱼ
إِنَّ
ﱽ
ٱبۡنَكَ
ﱾ
سَرَقَ
ﱿ
وَمَا
ﲀ
شَهِدۡنَآ
ﲁ
إِلَّا
ﲂ
بِمَا
ﲃ
عَلِمۡنَا
ﲄ
وَمَا
ﲅ
كُنَّا
ﲆ
لِلۡغَيۡبِ
ﲇ
حَٰفِظِينَ
ﲈ
٨١
ﲉ
Vuelvan ante nuestro padre y díganle: ¡Padre! Tu hijo ha robado, y solo atestiguamos sobre lo que hemos sabido, y no tenemos acceso a lo oculto [para saber si realmente lo hizo o no].
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Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
Rudini nyinyi kwa baba yenu, mpeni habari ya yaliyojiri na mwambieni, «Mwano Binyamin ameiba, na hatukushuhudia isipokuwa kwa lile ambalo tuna uhakika nalo. Kwani tumekiona kipimio kwenye mzigo wake, na hatukuwa na ujuzi wa ghaibu kuwa yeye ataiba tulipokuahidi kumrudisha.»