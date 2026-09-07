Iniciar sesión
Iniciar sesión
Iniciar sesión
Seleccionar idioma
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir: Yúsuf 12:81
Yúsuf
81
12:81
ارجعوا الى ابيكم فقولوا يا ابانا ان ابنك سرق وما شهدنا الا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين ٨١
ٱرْجِعُوٓا۟ إِلَىٰٓ أَبِيكُمْ فَقُولُوا۟ يَـٰٓأَبَانَآ إِنَّ ٱبْنَكَ سَرَقَ وَمَا شَهِدْنَآ إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَـٰفِظِينَ ٨١
ٱرۡجِعُوٓاْ
ﱸ
إِلَىٰٓ
ﱹ
أَبِيكُمۡ
ﱺ
فَقُولُواْ
ﱻ
يَٰٓأَبَانَآ
ﱼ
إِنَّ
ﱽ
ٱبۡنَكَ
ﱾ
سَرَقَ
ﱿ
وَمَا
ﲀ
شَهِدۡنَآ
ﲁ
إِلَّا
ﲂ
بِمَا
ﲃ
عَلِمۡنَا
ﲄ
وَمَا
ﲅ
كُنَّا
ﲆ
لِلۡغَيۡبِ
ﲇ
حَٰفِظِينَ
ﲈ
٨١
ﲉ
Vuelvan ante nuestro padre y díganle: ¡Padre! Tu hijo ha robado, y solo atestiguamos sobre lo que hemos sabido, y no tenemos acceso a lo oculto [para saber si realmente lo hizo o no].
Tafsires
Capas
Lecciones
Reflexiones.
Respuestas
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
السعدي Al-Sa'di
ثم وصَّاهم بما يقولون لأبيهم،
فقال:
{ ارْجِعُوا إِلَى أَبِيكُمْ فَقُولُوا يَا أَبَانَا إِنَّ ابْنَكَ سَرَقَ }
أي: وأخذ بسرقته، ولم يحصل لنا أن نأتيك به، مع ما بذلنا من الجهد في ذلك. والحال أنا ما شهدنا بشيء لم نعلمه، وإنما شهدنا بما علمنا، لأننا رأينا الصواع استخرج من رحله،
{ وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ }
أي: لو كنا نعلم الغيب لما حرصنا وبذلنا المجهود في ذهابه معنا، ولما أعطيناك عهودنا ومواثيقنا، فلم نظن أن الأمر سيبلغ ما بلغ.