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Tafsir: Yúsuf 12:80
Yúsuf
80
12:80
فلما استياسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم الم تعلموا ان اباكم قد اخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن ابرح الارض حتى ياذن لي ابي او يحكم الله لي وهو خير الحاكمين ٨٠
فَلَمَّا ٱسْتَيْـَٔسُوا۟ مِنْهُ خَلَصُوا۟ نَجِيًّۭا ۖ قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوٓا۟ أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُم مَّوْثِقًۭا مِّنَ ٱللَّهِ وَمِن قَبْلُ مَا فَرَّطتُمْ فِى يُوسُفَ ۖ فَلَنْ أَبْرَحَ ٱلْأَرْضَ حَتَّىٰ يَأْذَنَ لِىٓ أَبِىٓ أَوْ يَحْكُمَ ٱللَّهُ لِى ۖ وَهُوَ خَيْرُ ٱلْحَـٰكِمِينَ ٨٠
فَلَمَّا
ﱏ
ٱسۡتَيۡـَٔسُواْ
ﱐ
مِنۡهُ
ﱑ
خَلَصُواْ
ﱒ
نَجِيّٗاۖ
ﱓﱔ
قَالَ
ﱕ
كَبِيرُهُمۡ
ﱖ
أَلَمۡ
ﱗ
تَعۡلَمُوٓاْ
ﱘ
أَنَّ
ﱙ
أَبَاكُمۡ
ﱚ
قَدۡ
ﱛ
أَخَذَ
ﱜ
عَلَيۡكُم
ﱝ
مَّوۡثِقٗا
ﱞ
مِّنَ
ﱟ
ٱللَّهِ
ﱠ
وَمِن
ﱡ
قَبۡلُ
ﱢ
مَا
ﱣ
فَرَّطتُمۡ
ﱤ
فِي
ﱥ
يُوسُفَۖ
ﱦﱧ
فَلَنۡ
ﱨ
أَبۡرَحَ
ﱩ
ٱلۡأَرۡضَ
ﱪ
حَتَّىٰ
ﱫ
يَأۡذَنَ
ﱬ
لِيٓ
ﱭ
أَبِيٓ
ﱮ
أَوۡ
ﱯ
يَحۡكُمَ
ﱰ
ٱللَّهُ
ﱱ
لِيۖ
ﱲﱳ
وَهُوَ
ﱴ
خَيۡرُ
ﱵ
ٱلۡحَٰكِمِينَ
ﱶ
٨٠
ﱷ
Cuando perdieron toda esperanza de persuadirlo, se retiraron a deliberar. Dijo el mayor de ellos: “¿Recuerdan que nuestro padre nos hizo jurar solemnemente por Dios[1], pues ya antes habíamos fallado con respecto a José? No me moveré de esta tierra hasta que mi padre lo autorice, o Dios juzgue a mi favor, porque Él es el mejor de los jueces.
1
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Hadith
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العربية
Al-Sa'di
Estás leyendo un tafsir para el grupo de versículos 12:79 hasta 12:81
Йусуф ответил: «Упаси нас Аллах задержать того, среди вещей которого не оказалось чаши! Если мы поступим таким образом, то будем несправедливы. Мы не станем наказывать невиновного за то, что чаша оказалась в сумке другого человека. Воистину, несправедливо наказывать того, кто не заслуживает наказания». Йусуф сказал, что он наказывает того, среди вещей которого нашли чашу, и не сказал, что он наказывает вора. Такими словами он пытался избежать лжи.