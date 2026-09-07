Iniciar sesión
Iniciar sesión
Iniciar sesión
Seleccionar idioma
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir: Yúsuf 12:80
Yúsuf
80
12:80
فلما استياسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم الم تعلموا ان اباكم قد اخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن ابرح الارض حتى ياذن لي ابي او يحكم الله لي وهو خير الحاكمين ٨٠
فَلَمَّا ٱسْتَيْـَٔسُوا۟ مِنْهُ خَلَصُوا۟ نَجِيًّۭا ۖ قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوٓا۟ أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُم مَّوْثِقًۭا مِّنَ ٱللَّهِ وَمِن قَبْلُ مَا فَرَّطتُمْ فِى يُوسُفَ ۖ فَلَنْ أَبْرَحَ ٱلْأَرْضَ حَتَّىٰ يَأْذَنَ لِىٓ أَبِىٓ أَوْ يَحْكُمَ ٱللَّهُ لِى ۖ وَهُوَ خَيْرُ ٱلْحَـٰكِمِينَ ٨٠
فَلَمَّا
ﱏ
ٱسۡتَيۡـَٔسُواْ
ﱐ
مِنۡهُ
ﱑ
خَلَصُواْ
ﱒ
نَجِيّٗاۖ
ﱓﱔ
قَالَ
ﱕ
كَبِيرُهُمۡ
ﱖ
أَلَمۡ
ﱗ
تَعۡلَمُوٓاْ
ﱘ
أَنَّ
ﱙ
أَبَاكُمۡ
ﱚ
قَدۡ
ﱛ
أَخَذَ
ﱜ
عَلَيۡكُم
ﱝ
مَّوۡثِقٗا
ﱞ
مِّنَ
ﱟ
ٱللَّهِ
ﱠ
وَمِن
ﱡ
قَبۡلُ
ﱢ
مَا
ﱣ
فَرَّطتُمۡ
ﱤ
فِي
ﱥ
يُوسُفَۖ
ﱦﱧ
فَلَنۡ
ﱨ
أَبۡرَحَ
ﱩ
ٱلۡأَرۡضَ
ﱪ
حَتَّىٰ
ﱫ
يَأۡذَنَ
ﱬ
لِيٓ
ﱭ
أَبِيٓ
ﱮ
أَوۡ
ﱯ
يَحۡكُمَ
ﱰ
ٱللَّهُ
ﱱ
لِيۖ
ﱲﱳ
وَهُوَ
ﱴ
خَيۡرُ
ﱵ
ٱلۡحَٰكِمِينَ
ﱶ
٨٠
ﱷ
Cuando perdieron toda esperanza de persuadirlo, se retiraron a deliberar. Dijo el mayor de ellos: “¿Recuerdan que nuestro padre nos hizo jurar solemnemente por Dios[1], pues ya antes habíamos fallado con respecto a José? No me moveré de esta tierra hasta que mi padre lo autorice, o Dios juzgue a mi favor, porque Él es el mejor de los jueces.
1
Tafsires
Capas
Lecciones
Reflexiones.
Respuestas
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا
] كاتێك بێ ئومێد بوون له یوسف -
صلی الله علیه وسلم
- ڕۆیشتن له خهڵكى جیا بوونهوهو به چپهو چپ و نهێنی بهیهكهوه قسهیان كرد [
قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ
] گهورهكهیان (ئهوهى كه پێشتریش وتى یوسف -
صلی الله علیه وسلم
- مهكوژن و بیخهنه ناو بیرهكهوه) پێی وتن: ئایا نازانن كه باوكتان عههدو بهڵێنی لێ وهرگرتوون به خوای گهوره كه سوێندتان بۆ خوارد به خوای گهوره كه ئهبێ كوڕهكهی بپارێزن و بۆى بگهڕێننهوه [
وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُفَ
] وه پێشتریش كه كهمتهرخهمیتان كرد له حهقی یوسفدا -
صلی الله علیه وسلم
- [
فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي
] وه من ئهم زهوی میصره بهجێ ناهێڵم و لێی ئهمێنمهوه تا مهگهر باوكم ئیزنم بدات و بڵێ: وهرهوه ئهو كاته دێمهوه [
أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي
] یان خوای گهوره بڕیارێكی تر بدات بهوهی كه بتوانم براكهم ڕزگار بكهم و بیهێنمهوه [
وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ (٨٠)
] وه خوای گهوره باشترین بڕیاردهره.