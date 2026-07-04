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Yúsuf
79
12:79
قال معاذ الله ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده انا اذا لظالمون ٧٩
قَالَ مَعَاذَ ٱللَّهِ أَن نَّأْخُذَ إِلَّا مَن وَجَدْنَا مَتَـٰعَنَا عِندَهُۥٓ إِنَّآ إِذًۭا لَّظَـٰلِمُونَ ٧٩
قَالَ
مَعَاذَ
ٱللَّهِ
أَن
نَّأۡخُذَ
إِلَّا
مَن
وَجَدۡنَا
مَتَٰعَنَا
عِندَهُۥٓ
إِنَّآ
إِذٗا
لَّظَٰلِمُونَ
٧٩
Dijo [José]: “¡Dios nos libre de castigar a otro que aquel al que le encontramos la copa en su poder! Porque seríamos injustos”.
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العربية
Al-Sa'di
Estás leyendo un tafsir para el grupo de versículos 12:79 hasta 12:81
Йусуф ответил: «Упаси нас Аллах задержать того, среди вещей которого не оказалось чаши! Если мы поступим таким образом, то будем несправедливы. Мы не станем наказывать невиновного за то, что чаша оказалась в сумке другого человека. Воистину, несправедливо наказывать того, кто не заслуживает наказания». Йусуф сказал, что он наказывает того, среди вещей которого нашли чашу, и не сказал, что он наказывает вора. Такими словами он пытался избежать лжи.