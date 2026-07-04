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Yúsuf
78
12:78
قالوا يا ايها العزيز ان له ابا شيخا كبيرا فخذ احدنا مكانه انا نراك من المحسنين ٧٨
قَالُوا۟ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلْعَزِيزُ إِنَّ لَهُۥٓ أَبًۭا شَيْخًۭا كَبِيرًۭا فَخُذْ أَحَدَنَا مَكَانَهُۥٓ ۖ إِنَّا نَرَىٰكَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ٧٨
قَالُواْ
يَٰٓأَيُّهَا
ٱلۡعَزِيزُ
إِنَّ
لَهُۥٓ
أَبٗا
شَيۡخٗا
كَبِيرٗا
فَخُذۡ
أَحَدَنَا
مَكَانَهُۥٓۖ
إِنَّا
نَرَىٰكَ
مِنَ
ٱلۡمُحۡسِنِينَ
٧٨
Dijeron [los hermanos]: “¡Oh, gobernador! Él tiene un padre muy anciano, quédate con uno de nosotros en su lugar; vemos que eres un hombre de bien”.
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Hadith
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العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ أَبًا شَيْخًا كَبِيرًا
] وتیان: ئهی عهزیزی میصر باوكێكی پیرهمێردی بهساڵاچووى تهمهن گهورهى ههیه ناتوانێ بهبێ ئهم كوڕه بژێت [
فَخُذْ أَحَدَنَا مَكَانَهُ
] یهكێك له ئێمه له جێی ئهو دابنێ و لهلای خۆت بهندى بكه [
إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ (٧٨)
] ئێمه ئهبینین تۆ كهسێكی چاكهكاری بهرامبهر به ههموو خهڵك، وه بهتایبهتی بهرامبهر ئێمهش ئهم چاكهیهشمان لهگهڵدا بكهو ئهو برایهمان بدهرهوه برایهكی ترمان لهلات جێ دێلین.