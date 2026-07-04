Iniciar sesión
Iniciar sesión
Seleccionar idioma
12:78
قالوا يا ايها العزيز ان له ابا شيخا كبيرا فخذ احدنا مكانه انا نراك من المحسنين ٧٨
قَالُوا۟ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلْعَزِيزُ إِنَّ لَهُۥٓ أَبًۭا شَيْخًۭا كَبِيرًۭا فَخُذْ أَحَدَنَا مَكَانَهُۥٓ ۖ إِنَّا نَرَىٰكَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ٧٨

٧٨

Dijeron [los hermanos]: “¡Oh, gobernador! Él tiene un padre muy anciano, quédate con uno de nosotros en su lugar; vemos que eres un hombre de bien”.
Tafsires
Lecciones
Reflexiones.