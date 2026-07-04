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Yúsuf
75
12:75
قالوا جزاوه من وجد في رحله فهو جزاوه كذالك نجزي الظالمين ٧٥
قَالُوا۟ جَزَٰٓؤُهُۥ مَن وُجِدَ فِى رَحْلِهِۦ فَهُوَ جَزَٰٓؤُهُۥ ۚ كَذَٰلِكَ نَجْزِى ٱلظَّـٰلِمِينَ ٧٥
قَالُواْ
جَزَٰٓؤُهُۥ
مَن
وُجِدَ
فِي
رَحۡلِهِۦ
فَهُوَ
جَزَٰٓؤُهُۥۚ
كَذَٰلِكَ
نَجۡزِي
ٱلظَّٰلِمِينَ
٧٥
[Respondieron:] “El castigo de aquel a quien se le encontrase [la copa] en su equipaje debería ser que sea aprisionado. Así es como se castiga a los que cometen ese crimen”.
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Al-Sa'di
Египтяне спросили: «Как нам наказать вора, если вы говорите неправду?» Братья ответили: «Если вы обнаружите пропажу среди вещей одного из нас, то вор будет отдан в рабство хозяину чаши. Таким образом мы наказываем несправедливых людей». Согласно их религии, если удавалось доказать факт воровства, то вор попадал в рабство к тому человеку, которого он пытался обокрасть.