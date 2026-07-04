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12:74
قالوا فما جزاوه ان كنتم كاذبين ٧٤
قَالُوا۟ فَمَا جَزَٰٓؤُهُۥٓ إِن كُنتُمْ كَـٰذِبِينَ ٧٤

٧٤

Dijeron [los guardias]: “¿Cuál debería ser el castigo de quien esté mintiendo?”
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