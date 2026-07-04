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12:73
قالوا تالله لقد علمتم ما جينا لنفسد في الارض وما كنا سارقين ٧٣
قَالُوا۟ تَٱللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُم مَّا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِى ٱلْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَـٰرِقِينَ ٧٣

٧٣

“¡Por Dios! Bien saben que no hemos venido a corromper en la tierra [de Egipto] ni somos ladrones” [dijeron los hermanos de José].
Tafsires
Lecciones
Reflexiones.