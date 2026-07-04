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Yúsuf
72
12:72
قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم ٧٢
قَالُوا۟ نَفْقِدُ صُوَاعَ ٱلْمَلِكِ وَلِمَن جَآءَ بِهِۦ حِمْلُ بَعِيرٍۢ وَأَنَا۠ بِهِۦ زَعِيمٌۭ ٧٢
قَالُواْ
نَفۡقِدُ
صُوَاعَ
ٱلۡمَلِكِ
وَلِمَن
جَآءَ
بِهِۦ
حِمۡلُ
بَعِيرٖ
وَأَنَا۠
بِهِۦ
زَعِيمٞ
٧٢
Respondieron: “Perdimos una copa del rey. A quien la encuentre le daremos la carga de un camello [de recompensa], y [dijo el pregonero:] yo lo garantizo”.
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[
قَالُوا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ
] وتیان: صاعی پاشامان بزر كردووه [
وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ (٧٢)
] پێش ئهوهی بگهڕێین ههر كهسێك بمانداتهوهو بۆمان بێنێ باری حوشترێكی تریشی ئهدهینێ وه من كهفالهت و زهمانهتی ئهكهم كه باری حوشترێكی ئهدهینێ.