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12:71
قالوا واقبلوا عليهم ماذا تفقدون ٧١
قَالُوا۟ وَأَقْبَلُوا۟ عَلَيْهِم مَّاذَا تَفْقِدُونَ ٧١

٧١

Dijeron [los hermanos de José] dirigiéndose a los guardias: “¿Qué es lo que se ha perdido?”
Tafsires
Lecciones
Reflexiones.