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Yúsuf
70
12:70
فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل اخيه ثم اذن موذن ايتها العير انكم لسارقون ٧٠
فَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ ٱلسِّقَايَةَ فِى رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا ٱلْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَـٰرِقُونَ ٧٠
فَلَمَّا
جَهَّزَهُم
بِجَهَازِهِمۡ
جَعَلَ
ٱلسِّقَايَةَ
فِي
رَحۡلِ
أَخِيهِ
ثُمَّ
أَذَّنَ
مُؤَذِّنٌ
أَيَّتُهَا
ٱلۡعِيرُ
إِنَّكُمۡ
لَسَٰرِقُونَ
٧٠
Y tras haberles dado sus provisiones, escondió una copa [del rey] en el saco de su hermano [Benjamín]. Y [cuando iban saliendo de la ciudad] un pregonero gritó: “¡Gente de la caravana, son unos ladrones!”
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السعدي Al-Sa'di
{ فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ }
أي: كال لكل واحد من إخوته، ومن جملتهم أخوه هذا.
{ جَعَلَ السِّقَايَةَ }
وهو: الإناء الذي يشرب به، ويكال فيه
{ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ }
أوعوا متاعهم، فلما انطلقوا ذاهبين،
{ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ }
ولعل هذا المؤذن، لم يعلم بحقيقة الحال.