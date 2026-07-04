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Yúsuf
67
12:67
وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقة وما اغني عنكم من الله من شيء ان الحكم الا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون ٦٧
وَقَالَ يَـٰبَنِىَّ لَا تَدْخُلُوا۟ مِنۢ بَابٍۢ وَٰحِدٍۢ وَٱدْخُلُوا۟ مِنْ أَبْوَٰبٍۢ مُّتَفَرِّقَةٍۢ ۖ وَمَآ أُغْنِى عَنكُم مِّنَ ٱللَّهِ مِن شَىْءٍ ۖ إِنِ ٱلْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ ۖ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ ۖ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ ٱلْمُتَوَكِّلُونَ ٦٧
وَقَالَ
يَٰبَنِيَّ
لَا
تَدۡخُلُواْ
مِنۢ
بَابٖ
وَٰحِدٖ
وَٱدۡخُلُواْ
مِنۡ
أَبۡوَٰبٖ
مُّتَفَرِّقَةٖۖ
وَمَآ
أُغۡنِي
عَنكُم
مِّنَ
ٱللَّهِ
مِن
شَيۡءٍۖ
إِنِ
ٱلۡحُكۡمُ
إِلَّا
لِلَّهِۖ
عَلَيۡهِ
تَوَكَّلۡتُۖ
وَعَلَيۡهِ
فَلۡيَتَوَكَّلِ
ٱلۡمُتَوَكِّلُونَ
٦٧
Dijo [Jacob]: “¡Hijos míos! No entren todos [a la ciudad] por la misma puerta, mejor ingresen por puertas diferentes[1], pero sepan que no puedo hacer nada contra el designio de Dios, pues Él es Quien decreta todos los asuntos. En Él he depositado mi confianza, y a Él deben encomendarse quienes en Él confían”.
1
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[
وَقَالَ يَا بَنِيَّ لَا تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ
] پاشان كه ڕۆیشتن وتی: ئهی كوڕی خۆم له یهك ڕێگایهكهوه مهچنه ناو میصرهوه ئهگهر تووشی بهڵاو موسیبهت بوون تا ههمووتان بهیهكهوه تووش نهبن، یاخود له چاو ترساوه لهبهر ئهوهی كوڕهكانی یهكجار جوان بوونه نهوهكو ببن به چاوهوه [
وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ
] بهڵكو له چهند ڕێگایهكی جیاوازهوه بچنه ژوورهوه [
وَمَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ
] وه كه ڕێگاتان بۆ ئهكێشم ناتوانم هیچ زهرهرو زیانێكتان لێ بگهڕێنمهوه یان هیچ سوودێكتان پێ بگهیهنم و قهدهرو بڕیارى خواى گهوره بگهڕێنمهوه [
إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ
] حوكم و بڕیارو ههڵسوكهوت لهم كهونهدا ههر ههمووی تهنها بهدهست خوای گهورهیه [
عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ (٦٧)
] منیش تهنها پشتم به خوای گهوره بهستووهو متمانهم به خوای گهوره ههیه، وه ئهوانهیشى تهوهكول دهكهن با تهنها تهوهكول بكهنه سهر خوای گهورهو كارهكانیان تهنها به خوای گهوره بسپێرن.