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Yúsuf
65
12:65
ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت اليهم قالوا يا ابانا ما نبغي هاذه بضاعتنا ردت الينا ونمير اهلنا ونحفظ اخانا ونزداد كيل بعير ذالك كيل يسير ٦٥
وَلَمَّا فَتَحُوا۟ مَتَـٰعَهُمْ وَجَدُوا۟ بِضَـٰعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ ۖ قَالُوا۟ يَـٰٓأَبَانَا مَا نَبْغِى ۖ هَـٰذِهِۦ بِضَـٰعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا ۖ وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍۢ ۖ ذَٰلِكَ كَيْلٌۭ يَسِيرٌۭ ٦٥
وَلَمَّا
فَتَحُواْ
مَتَٰعَهُمۡ
وَجَدُواْ
بِضَٰعَتَهُمۡ
رُدَّتۡ
إِلَيۡهِمۡۖ
قَالُواْ
يَٰٓأَبَانَا
مَا
نَبۡغِيۖ
هَٰذِهِۦ
بِضَٰعَتُنَا
رُدَّتۡ
إِلَيۡنَاۖ
وَنَمِيرُ
أَهۡلَنَا
وَنَحۡفَظُ
أَخَانَا
وَنَزۡدَادُ
كَيۡلَ
بَعِيرٖۖ
ذَٰلِكَ
كَيۡلٞ
يَسِيرٞ
٦٥
Y cuando abrieron su equipaje encontraron que se les había devuelto [el valor de] su mercancía; dijeron: “¡Padre! ¿Qué más queremos? ¡Aquí está nuestra mercancía, nos ha sido devuelta! [Si dejas venir a Benjamín con nosotros] podremos traer más provisiones para nuestra gente, cuidaremos de nuestro hermano, y obtendremos otra carga de camello. Lo que hemos traído es una carga escasa”.
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[
وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ
] دواتر كه شتومهكهكانیان كردهوه بینیان ئهو شتانهی كه لهگهڵ خۆیان بردوویانه بۆ ئهوێ خواردنی پێ بكڕن ههمووی گهڕێندراوهتهوه بۆیان [
قَالُوا يَا أَبَانَا مَا نَبْغِي هَذِهِ بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا
] وتیان: ئهی باوكه ئێمه چیمان لهم وهزیره دهوێت ئهوهتا شتومهكی خۆمانی بۆ گهڕاندوینهتهوه [
وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا
] ئهگهر براكهمان لهگهڵمان بنێری خواردنی زیاتر دێنین، وه براكهشمان ئهپارێزین [
وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ
] وه باری حوشترێك خواردن زیاتر لهگهڵ خۆماندا ئههێنین [
ذَلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ (٦٥)
] ئهم زیادهیهیش بۆ پاشاكه یان بۆ یوسف سووك و ئاسانه بهلایهوه كه بمانداتێ و لای قورس نیه.