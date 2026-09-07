Iniciar sesión
Iniciar sesión
Iniciar sesión
Seleccionar idioma
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir: Yúsuf 12:60
Yúsuf
60
12:60
فان لم تاتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون ٦٠
فَإِن لَّمْ تَأْتُونِى بِهِۦ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِى وَلَا تَقْرَبُونِ ٦٠
فَإِن
ﲧ
لَّمۡ
ﲨ
تَأۡتُونِي
ﲩ
بِهِۦ
ﲪ
فَلَا
ﲫ
كَيۡلَ
ﲬ
لَكُمۡ
ﲭ
عِندِي
ﲮ
وَلَا
ﲯ
تَقۡرَبُونِ
ﲰ
٦٠
ﲱ
Si no lo traen, no obtendrán más provisiones de mí, ni se les permitirá acercarse a mí”.
Tafsires
Capas
Lecciones
Reflexiones.
Respuestas
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Al-Sa'di
Йусуф продал им зерно так, как он продавал его прочим торговцам. Он мудро управлял делами своей страны, и поэтому каждому покупателю позволялось приобретать только один верблюжий вьюк зерна. Затем он поинтересовался о делах братьев, и они рассказали ему, что у них есть еще один брат, который остался вместе с отцом. Они имели в виду Беньямина. Тогда Йусуф попросил их в следующий раз привести с собой младшего брата. Он напомнил им об оказанном гостеприимстве, желая пробудить в них желание еще раз посетить Египет, но добавил, что если они не привезут с собой брата, то он не станет отмеривать им зерно. Он знал, что они будут вынуждены еще раз приехать в Египет, и надеялся, что его слова заставят их поскорее сделать это.