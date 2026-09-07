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Tafsir: Yúsuf 12:60
Yúsuf
60
12:60
فان لم تاتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون ٦٠
فَإِن لَّمْ تَأْتُونِى بِهِۦ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِى وَلَا تَقْرَبُونِ ٦٠
فَإِن
ﲧ
لَّمۡ
ﲨ
تَأۡتُونِي
ﲩ
بِهِۦ
ﲪ
فَلَا
ﲫ
كَيۡلَ
ﲬ
لَكُمۡ
ﲭ
عِندِي
ﲮ
وَلَا
ﲯ
تَقۡرَبُونِ
ﲰ
٦٠
ﲱ
Si no lo traen, no obtendrán más provisiones de mí, ni se les permitirá acercarse a mí”.
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Tafseer Jalalayn
﴿فَإِن لَّمۡ تَأۡتُونِی بِهِۦ فَلَا كَیۡلَ لَكُمۡ عِندِی﴾ أي ميرة ﴿وَلَا تَقۡرَبُونِ ٦٠﴾ نَهْي أَوْ عَطْف عَلَى مَحَلّ فَلَا كَيْل أَيْ تُحْرَمُوا وَلَا تَقْرَبُوا