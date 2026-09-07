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Tafsir: Yúsuf 12:59
Yúsuf
59
12:59
ولما جهزهم بجهازهم قال ايتوني باخ لكم من ابيكم الا ترون اني اوفي الكيل وانا خير المنزلين ٥٩
وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ قَالَ ٱئْتُونِى بِأَخٍۢ لَّكُم مِّنْ أَبِيكُمْ ۚ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّىٓ أُوفِى ٱلْكَيْلَ وَأَنَا۠ خَيْرُ ٱلْمُنزِلِينَ ٥٩
وَلَمَّا
ﲔ
جَهَّزَهُم
ﲕ
بِجَهَازِهِمۡ
ﲖ
قَالَ
ﲗ
ٱئۡتُونِي
ﲘ
بِأَخٖ
ﲙ
لَّكُم
ﲚ
مِّنۡ
ﲛ
أَبِيكُمۡۚ
ﲜﲝ
أَلَا
ﲞ
تَرَوۡنَ
ﲟ
أَنِّيٓ
ﲠ
أُوفِي
ﲡ
ٱلۡكَيۡلَ
ﲢ
وَأَنَا۠
ﲣ
خَيۡرُ
ﲤ
ٱلۡمُنزِلِينَ
ﲥ
٥٩
ﲦ
Cuando les hubo suministrado sus provisiones, les dijo: “[La próxima vez que vengan,] traigan a su hermano por parte de padre[1]. ¿No ven que les he dado la medida justa y soy el mejor de los anfitriones?
1
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السعدي Al-Sa'di
{ وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ }
أي: كال لهم كما كان يكيل لغيرهم، وكان من تدبيره الحسن أنه لا يكيل لكل واحد أكثر من حمل بعير، وكان قد سألهم عن حالهم، فأخبروه أن لهم أخا عند أبيه، وهو بنيامين. فـ
{ قَالَ }
لهم:
{ ائْتُونِي بِأَخٍ لَكُمْ مِنْ أَبِيكُمْ }
ثم رغبهم في الإتيان به فقال:
{ أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِي الْكَيْلَ وَأَنَا خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ }
في الضيافة والإكرام.