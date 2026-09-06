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Tafsir: Yúsuf 12:58
Yúsuf
58
12:58
وجاء اخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون ٥٨
وَجَآءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا۟ عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُۥ مُنكِرُونَ ٥٨
وَجَآءَ
ﲊ
إِخۡوَةُ
ﲋ
يُوسُفَ
ﲌ
فَدَخَلُواْ
ﲍ
عَلَيۡهِ
ﲎ
فَعَرَفَهُمۡ
ﲏ
وَهُمۡ
ﲐ
لَهُۥ
ﲑ
مُنكِرُونَ
ﲒ
٥٨
ﲓ
[Pasados algunos años,] llegaron los hermanos de José [a Egipto en busca de provisiones] y se presentaron ante él, y él los reconoció, mientras que ellos no lo reconocieron.
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Tafsir Muyassar
وقدِمَ إخوة يوسف إلى
«مصر»
-بعد أن حلَّ بهم الجدب في أرضهم-; ليجلبوا منها الطعام، فدخلوا عليه فعرفهم، ولم يعرفوه لطول المدة وتغيُّر هيئته.