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Tafsir: Yúsuf 12:57
Yúsuf
57
12:57
ولاجر الاخرة خير للذين امنوا وكانوا يتقون ٥٧
وَلَأَجْرُ ٱلْـَٔاخِرَةِ خَيْرٌۭ لِّلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَكَانُوا۟ يَتَّقُونَ ٥٧
وَلَأَجۡرُ
ﲂ
ٱلۡأٓخِرَةِ
ﲃ
خَيۡرٞ
ﲄ
لِّلَّذِينَ
ﲅ
ءَامَنُواْ
ﲆ
وَكَانُواْ
ﲇ
يَتَّقُونَ
ﲈ
٥٧
ﲉ
Pero para los creyentes piadosos la recompensa en la otra vida es superior.
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Al-Sa'di
Пророк Йусуф был одним из самых праведных людей и заслужил вознаграждение как при жизни на земле, так и после смерти. И его вознаграждение в Последней жизни будет намного прекраснее вознаграждения в этом мире. Такая судьба уготована каждому, кто уверовал и исповедовал богобоязненность, потому что богобоязненность помогает человеку избегать великих и малых грехов, а совершенная вера помогает ему всем сердцем поверить тому, чему приказал поверить Аллах, и подтвердить свою убежденность обязательными и необязательными праведными поступками, совершаемыми душой и телом.