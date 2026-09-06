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Tafsir: Yúsuf 12:56
Yúsuf
56
12:56
وكذالك مكنا ليوسف في الارض يتبوا منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع اجر المحسنين ٥٦
وَكَذَٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِى ٱلْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَآءُ ۚ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَآءُ ۖ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ٥٦
وَكَذَٰلِكَ
ﱮ
مَكَّنَّا
ﱯ
لِيُوسُفَ
ﱰ
فِي
ﱱ
ٱلۡأَرۡضِ
ﱲ
يَتَبَوَّأُ
ﱳ
مِنۡهَا
ﱴ
حَيۡثُ
ﱵ
يَشَآءُۚ
ﱶﱷ
نُصِيبُ
ﱸ
بِرَحۡمَتِنَا
ﱹ
مَن
ﱺ
نَّشَآءُۖ
ﱻﱼ
وَلَا
ﱽ
نُضِيعُ
ﱾ
أَجۡرَ
ﱿ
ٱلۡمُحۡسِنِينَ
ﲀ
٥٦
ﲁ
Así fue como hice a José gobernar la tierra [de Egipto], donde pudo establecerse a su gusto. Concedo Mi misericordia a quien quiero, y no dejo que se pierda la recompensa de los que hacen el bien [en este mundo].
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Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
Na kama Mwenyezi Mungu Alivyomneemesha Yūsuf kwa kumtoa jela, Alimmakinisha katika nchi ya Misri akawa ashukia popote pale anapotaka. Mwenyezi Mungu Anampa rehema Zake Anayemtaka kati ya waja wake wachamungu, na Hayapotezi malipo ya yoyote aliyefanya matendo mema.