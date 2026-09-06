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Tafsir: Yúsuf 12:55
Yúsuf
55
12:55
قال اجعلني على خزاين الارض اني حفيظ عليم ٥٥
قَالَ ٱجْعَلْنِى عَلَىٰ خَزَآئِنِ ٱلْأَرْضِ ۖ إِنِّى حَفِيظٌ عَلِيمٌۭ ٥٥
قَالَ
ﱤ
ٱجۡعَلۡنِي
ﱥ
عَلَىٰ
ﱦ
خَزَآئِنِ
ﱧ
ٱلۡأَرۡضِۖ
ﱨﱩ
إِنِّي
ﱪ
حَفِيظٌ
ﱫ
عَلِيمٞ
ﱬ
٥٥
ﱭ
Dijo [José]: “Ponme a cargo de los graneros [y las arcas] del país, porque yo sé cómo administrarlas con prudencia”.
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السعدي Al-Sa'di
{ قَالَ }
يوسف طلبا للمصلحة العامة:
{ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ }
أي: على خزائن جبايات الأرض وغلالها، وكيلا حافظا مدبرا.
{ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ }
أي: حفيظ للذي أتولاه، فلا يضيع منه شيء في غير محله، وضابط للداخل والخارج، عليم بكيفية التدبير والإعطاء والمنع، والتصرف في جميع أنواع التصرفات، وليس ذلك حرصا من يوسف على الولاية، وإنما هو رغبة منه في النفع العام، وقد عرف من نفسه من الكفاءة والأمانة والحفظ ما لم يكونوا يعرفونه. فلذلك طلب من الملك أن يجعله على خزائن الأرض، فجعله الملك على خزائن الأرض وولاه إياها.