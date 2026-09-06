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Tafsir: Yúsuf 12:54
Yúsuf
54
12:54
وقال الملك ايتوني به استخلصه لنفسي فلما كلمه قال انك اليوم لدينا مكين امين ٥٤
وَقَالَ ٱلْمَلِكُ ٱئْتُونِى بِهِۦٓ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِى ۖ فَلَمَّا كَلَّمَهُۥ قَالَ إِنَّكَ ٱلْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌۭ ٥٤
وَقَالَ
ﱔ
ٱلۡمَلِكُ
ﱕ
ٱئۡتُونِي
ﱖ
بِهِۦٓ
ﱗ
أَسۡتَخۡلِصۡهُ
ﱘ
لِنَفۡسِيۖ
ﱙﱚ
فَلَمَّا
ﱛ
كَلَّمَهُۥ
ﱜ
قَالَ
ﱝ
إِنَّكَ
ﱞ
ٱلۡيَوۡمَ
ﱟ
لَدَيۡنَا
ﱠ
مَكِينٌ
ﱡ
أَمِينٞ
ﱢ
٥٤
ﱣ
Dijo el rey: “¡Tráiganlo ante mí! Haré que sea mi hombre de confianza”. Cuando hablaron le dijo: “Desde hoy gozas de autoridad y confianza”.
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