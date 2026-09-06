Iniciar sesión
Iniciar sesión
Iniciar sesión
Seleccionar idioma
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir: Yúsuf 12:51
Yúsuf
51
12:51
قال ما خطبكن اذ راودتن يوسف عن نفسه قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرات العزيز الان حصحص الحق انا راودته عن نفسه وانه لمن الصادقين ٥١
قَالَ مَا خَطْبُكُنَّ إِذْ رَٰوَدتُّنَّ يُوسُفَ عَن نَّفْسِهِۦ ۚ قُلْنَ حَـٰشَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِن سُوٓءٍۢ ۚ قَالَتِ ٱمْرَأَتُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْـَٔـٰنَ حَصْحَصَ ٱلْحَقُّ أَنَا۠ رَٰوَدتُّهُۥ عَن نَّفْسِهِۦ وَإِنَّهُۥ لَمِنَ ٱلصَّـٰدِقِينَ ٥١
قَالَ
ﲲ
مَا
ﲳ
خَطۡبُكُنَّ
ﲴ
إِذۡ
ﲵ
رَٰوَدتُّنَّ
ﲶ
يُوسُفَ
ﲷ
عَن
ﲸ
نَّفۡسِهِۦۚ
ﲹﲺ
قُلۡنَ
ﲻ
حَٰشَ
ﲼ
لِلَّهِ
ﲽ
مَا
ﲾ
عَلِمۡنَا
ﲿ
عَلَيۡهِ
ﳀ
مِن
ﳁ
سُوٓءٖۚ
ﳂﳃ
قَالَتِ
ﳄ
ٱمۡرَأَتُ
ﳅ
ٱلۡعَزِيزِ
ﳆ
ٱلۡـَٰٔنَ
ﳇ
حَصۡحَصَ
ﳈ
ٱلۡحَقُّ
ﳉ
أَنَا۠
ﳊ
رَٰوَدتُّهُۥ
ﳋ
عَن
ﳌ
نَّفۡسِهِۦ
ﳍ
وَإِنَّهُۥ
ﳎ
لَمِنَ
ﳏ
ٱلصَّٰدِقِينَ
ﳐ
٥١
ﳑ
[Las mujeres fueron reunidas ante el rey y] les dijo: “¿Qué sucedió cuando intentaron seducir a José?” Dijeron: “¡Que Dios nos ampare! No sabemos nada malo de él”. Entonces la mujer del gobernador dijo: “Ahora la verdad ha salido a la luz. Yo soy la que quiso seducirlo, y él decía la verdad.
Tafsires
Capas
Lecciones
Reflexiones.
Respuestas
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
Mfalme akasema kuwaambia wanawake walioijaruhi mikono yao. «Habari zenu ni zipi, mlipomtaka Yūsuf siku ya makaribisho? Kwani mliona chochote kutoka kwake chenye kutia shaka?» Wakasema, «Mwenyezi Mungu Atulinde! Hatujui chochote hata kidogo cha kumtia ila.» Hapo alisema mke wa Kiongozi, «Sasa umefunuka ukweli baada ya kufichika. Mimi ndiye niliyejaribu kumtia hatiani kwa kumbembeleza, na akakataa. Na yeye ni katika wakweli katika kila alilolisema.