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Tafsir: Yúsuf 12:51
Yúsuf
51
12:51
قال ما خطبكن اذ راودتن يوسف عن نفسه قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرات العزيز الان حصحص الحق انا راودته عن نفسه وانه لمن الصادقين ٥١
قَالَ مَا خَطْبُكُنَّ إِذْ رَٰوَدتُّنَّ يُوسُفَ عَن نَّفْسِهِۦ ۚ قُلْنَ حَـٰشَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِن سُوٓءٍۢ ۚ قَالَتِ ٱمْرَأَتُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْـَٔـٰنَ حَصْحَصَ ٱلْحَقُّ أَنَا۠ رَٰوَدتُّهُۥ عَن نَّفْسِهِۦ وَإِنَّهُۥ لَمِنَ ٱلصَّـٰدِقِينَ ٥١
قَالَ
ﲲ
مَا
ﲳ
خَطۡبُكُنَّ
ﲴ
إِذۡ
ﲵ
رَٰوَدتُّنَّ
ﲶ
يُوسُفَ
ﲷ
عَن
ﲸ
نَّفۡسِهِۦۚ
ﲹﲺ
قُلۡنَ
ﲻ
حَٰشَ
ﲼ
لِلَّهِ
ﲽ
مَا
ﲾ
عَلِمۡنَا
ﲿ
عَلَيۡهِ
ﳀ
مِن
ﳁ
سُوٓءٖۚ
ﳂﳃ
قَالَتِ
ﳄ
ٱمۡرَأَتُ
ﳅ
ٱلۡعَزِيزِ
ﳆ
ٱلۡـَٰٔنَ
ﳇ
حَصۡحَصَ
ﳈ
ٱلۡحَقُّ
ﳉ
أَنَا۠
ﳊ
رَٰوَدتُّهُۥ
ﳋ
عَن
ﳌ
نَّفۡسِهِۦ
ﳍ
وَإِنَّهُۥ
ﳎ
لَمِنَ
ﳏ
ٱلصَّٰدِقِينَ
ﳐ
٥١
ﳑ
[Las mujeres fueron reunidas ante el rey y] les dijo: “¿Qué sucedió cuando intentaron seducir a José?” Dijeron: “¡Que Dios nos ampare! No sabemos nada malo de él”. Entonces la mujer del gobernador dijo: “Ahora la verdad ha salido a la luz. Yo soy la que quiso seducirlo, y él decía la verdad.
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Tafsir Muyassar
قال الملك للنسوة اللاتي جرحن أيديهن:
ما شأنكن حين راودتنَّ يوسف عن نفسه يوم الضيافة؟ فهل رأيتن منه ما يريب؟
قلن:
معاذ الله ما علمنا عليه أدنى شيء يَشينه،
عند ذلك قالت امراة العزيز:
الآن ظهر الحق بعد خفائه، فأنا التي حاولت فتنته بإغرائه فامتنع، وإنه لمن الصادقين في كل ما قاله.