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Tafsir: Yúsuf 12:48
Yúsuf
48
12:48
ثم ياتي من بعد ذالك سبع شداد ياكلن ما قدمتم لهن الا قليلا مما تحصنون ٤٨
ثُمَّ يَأْتِى مِنۢ بَعْدِ ذَٰلِكَ سَبْعٌۭ شِدَادٌۭ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًۭا مِّمَّا تُحْصِنُونَ ٤٨
ثُمَّ
ﱽ
يَأۡتِي
ﱾ
مِنۢ
ﱿ
بَعۡدِ
ﲀ
ذَٰلِكَ
ﲁ
سَبۡعٞ
ﲂ
شِدَادٞ
ﲃ
يَأۡكُلۡنَ
ﲄ
مَا
ﲅ
قَدَّمۡتُمۡ
ﲆ
لَهُنَّ
ﲇ
إِلَّا
ﲈ
قَلِيلٗا
ﲉ
مِّمَّا
ﲊ
تُحۡصِنُونَ
ﲋ
٤٨
ﲌ
Luego vendrán siete años de sequía en los que comerán lo que hayan acopiado, salvo la parte [reservada para volver a sembrar].
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Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
«Kisha itakuja, baada ya myaka ya neema, myaka yenye chaka kikali. Watu wa wakati huu watakula chakula mlichowahifadhia hapo nyuma, isipokuwa kichache mtakachokihifadhi na kukiweka akiba kiwe ni mbegu za kupandia mimea.