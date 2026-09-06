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Tafsir: Yúsuf 12:47
Yúsuf
47
12:47
قال تزرعون سبع سنين دابا فما حصدتم فذروه في سنبله الا قليلا مما تاكلون ٤٧
قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًۭا فَمَا حَصَدتُّمْ فَذَرُوهُ فِى سُنۢبُلِهِۦٓ إِلَّا قَلِيلًۭا مِّمَّا تَأْكُلُونَ ٤٧
قَالَ
ﱮ
تَزۡرَعُونَ
ﱯ
سَبۡعَ
ﱰ
سِنِينَ
ﱱ
دَأَبٗا
ﱲ
فَمَا
ﱳ
حَصَدتُّمۡ
ﱴ
فَذَرُوهُ
ﱵ
فِي
ﱶ
سُنۢبُلِهِۦٓ
ﱷ
إِلَّا
ﱸ
قَلِيلٗا
ﱹ
مِّمَّا
ﱺ
تَأۡكُلُونَ
ﱻ
٤٧
ﱼ
Dijo [José]: “Deben sembrar como de costumbre siete años, pero lo que cosechen déjenlo dentro de la espiga [para conservarlo] excepto una parte, de la que pueden comer.
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Hadith
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العربية
Al-Sa'di
Estás leyendo un tafsir para el grupo de versículos 12:46 hasta 12:48
Юноша, который был заточен в темницу вместе с Йусуфом и увидел во сне, как он разливает вино для своего господина, спустя много лет вспомнил про него. Он вспомнил о его просьбе и том, с какой точностью Йусуф истолковал их сновидения. И тогда ему стало ясно, что если ему предоставят возможность встретиться с Йусуфом и спросить его о сновидении, то он сможет рассказать людям о его толковании. Вельможи отправили его в темницу, и когда он явился к Йусуфу, тот не стал бранить его за забывчивость. Он выслушал его просьбу и ответил на его вопросы.