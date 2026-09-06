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Tafsir: Yúsuf 12:45
Yúsuf
45
12:45
وقال الذي نجا منهما وادكر بعد امة انا انبيكم بتاويله فارسلون ٤٥
وَقَالَ ٱلَّذِى نَجَا مِنْهُمَا وَٱدَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا۠ أُنَبِّئُكُم بِتَأْوِيلِهِۦ فَأَرْسِلُونِ ٤٥
وَقَالَ
ﱋ
ٱلَّذِي
ﱌ
نَجَا
ﱍ
مِنۡهُمَا
ﱎ
وَٱدَّكَرَ
ﱏ
بَعۡدَ
ﱐ
أُمَّةٍ
ﱑ
أَنَا۠
ﱒ
أُنَبِّئُكُم
ﱓ
بِتَأۡوِيلِهِۦ
ﱔ
فَأَرۡسِلُونِ
ﱕ
٤٥
ﱖ
Entonces dijo aquel de los dos que se había salvado [de la prisión] al recordar [a José] mucho tiempo después: “Yo les explicaré su significado; envíenme [a la cárcel para preguntar a José]”.
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[
وَقَالَ الَّذِي نَجَا مِنْهُمَا وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنَبِّئُكُمْ بِتَأْوِيلِهِ فَأَرْسِلُونِ (٤٥)
] ئهوهی كه له بهندینخانه ڕزگاری بوو له پاش ماوهیهك یوسفی -
صلی الله علیه وسلم
- بیر كهوتهوهو به پاشاكهی وت من ههواڵی ئهم خهونهتان بۆ دێنمهوه بمنێرن بۆ لای یوسف ئهو لێكدانهوهی خهون ئهزانێ، ڕۆیشت بۆ لای یوسف و پێی وت: