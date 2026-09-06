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Tafsir: Yúsuf 12:45
Yúsuf
45
12:45
وقال الذي نجا منهما وادكر بعد امة انا انبيكم بتاويله فارسلون ٤٥
وَقَالَ ٱلَّذِى نَجَا مِنْهُمَا وَٱدَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا۠ أُنَبِّئُكُم بِتَأْوِيلِهِۦ فَأَرْسِلُونِ ٤٥
وَقَالَ
ﱋ
ٱلَّذِي
ﱌ
نَجَا
ﱍ
مِنۡهُمَا
ﱎ
وَٱدَّكَرَ
ﱏ
بَعۡدَ
ﱐ
أُمَّةٍ
ﱑ
أَنَا۠
ﱒ
أُنَبِّئُكُم
ﱓ
بِتَأۡوِيلِهِۦ
ﱔ
فَأَرۡسِلُونِ
ﱕ
٤٥
ﱖ
Entonces dijo aquel de los dos que se había salvado [de la prisión] al recordar [a José] mucho tiempo después: “Yo les explicaré su significado; envíenme [a la cárcel para preguntar a José]”.
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Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
Hapo akasema yule aliyeokoka na kuuawa kati ya marafiki wawili wa Yūsuf ndani ya jela, na akakumbuka habari ya Yūsuf baada ya muda kupita, «Mimi nitawapa habari ya tafsiri ya ndoto hii. Nitumeni kwa Yūsuf nipate kuwaletea uaguzi wake.»