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Tafsir: Yúsuf 12:45
Yúsuf
45
12:45
وقال الذي نجا منهما وادكر بعد امة انا انبيكم بتاويله فارسلون ٤٥
وَقَالَ ٱلَّذِى نَجَا مِنْهُمَا وَٱدَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا۠ أُنَبِّئُكُم بِتَأْوِيلِهِۦ فَأَرْسِلُونِ ٤٥
وَقَالَ
ﱋ
ٱلَّذِي
ﱌ
نَجَا
ﱍ
مِنۡهُمَا
ﱎ
وَٱدَّكَرَ
ﱏ
بَعۡدَ
ﱐ
أُمَّةٍ
ﱑ
أَنَا۠
ﱒ
أُنَبِّئُكُم
ﱓ
بِتَأۡوِيلِهِۦ
ﱔ
فَأَرۡسِلُونِ
ﱕ
٤٥
ﱖ
Entonces dijo aquel de los dos que se había salvado [de la prisión] al recordar [a José] mucho tiempo después: “Yo les explicaré su significado; envíenme [a la cárcel para preguntar a José]”.
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السعدي Al-Sa'di
{ وَقَالَ الَّذِي نَجَا مِنْهُمَا }
أي: من الفتيين،
وهو:
الذي رأى أنه يعصر خمرا، وهو الذي أوصاه يوسف أن يذكره عند ربه
{ وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ }
أي: وتذكر يوسف، وما جرى له في تعبيره لرؤياهما، وما وصاه به،
وعلم أنه كفيل بتعبير هذه الرؤيا بعد مدة من السنين فقال:
{ أَنَا أُنَبِّئُكُمْ بِتَأْوِيلِهِ فَأَرْسِلُونِ }
إلى يوسف لأسأله عنها.