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Tafsir: Yúsuf 12:44
Yúsuf
44
12:44
قالوا اضغاث احلام وما نحن بتاويل الاحلام بعالمين ٤٤
قَالُوٓا۟ أَضْغَـٰثُ أَحْلَـٰمٍۢ ۖ وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ ٱلْأَحْلَـٰمِ بِعَـٰلِمِينَ ٤٤
قَالُوٓاْ
ﱁ
أَضۡغَٰثُ
ﱂ
أَحۡلَٰمٖۖ
ﱃﱄ
وَمَا
ﱅ
نَحۡنُ
ﱆ
بِتَأۡوِيلِ
ﱇ
ٱلۡأَحۡلَٰمِ
ﱈ
بِعَٰلِمِينَ
ﱉ
٤٤
ﱊ
Respondieron: “Son sueños incoherentes, y nosotros no somos expertos en la interpretación de sueños”.
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العربية
Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
Wakasema, «Ndoto yako hii ni mchanganyiko wa ndoto usiokuwa na tafsiri, na sisi hatukuwa ni wenye ujuzi kuagua ndoto namna hii.»