Iniciar sesión
Iniciar sesión
Iniciar sesión
Seleccionar idioma
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir: Yúsuf 12:44
Yúsuf
44
12:44
قالوا اضغاث احلام وما نحن بتاويل الاحلام بعالمين ٤٤
قَالُوٓا۟ أَضْغَـٰثُ أَحْلَـٰمٍۢ ۖ وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ ٱلْأَحْلَـٰمِ بِعَـٰلِمِينَ ٤٤
قَالُوٓاْ
ﱁ
أَضۡغَٰثُ
ﱂ
أَحۡلَٰمٖۖ
ﱃﱄ
وَمَا
ﱅ
نَحۡنُ
ﱆ
بِتَأۡوِيلِ
ﱇ
ٱلۡأَحۡلَٰمِ
ﱈ
بِعَٰلِمِينَ
ﱉ
٤٤
ﱊ
Respondieron: “Son sueños incoherentes, y nosotros no somos expertos en la interpretación de sueños”.
Tafsires
Capas
Lecciones
Reflexiones.
Respuestas
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Tafsir Muyassar
قالوا:
رؤياك هذه أخلاط أحلام لا تأويل لها، وما نحن بتفسير الأحلام بعالمين.