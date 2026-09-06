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Tafsir: Yúsuf 12:43
Yúsuf
43
12:43
وقال الملك اني ارى سبع بقرات سمان ياكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر واخر يابسات يا ايها الملا افتوني في روياي ان كنتم للرويا تعبرون ٤٣
وَقَالَ ٱلْمَلِكُ إِنِّىٓ أَرَىٰ سَبْعَ بَقَرَٰتٍۢ سِمَانٍۢ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌۭ وَسَبْعَ سُنۢبُلَـٰتٍ خُضْرٍۢ وَأُخَرَ يَابِسَـٰتٍۢ ۖ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلْمَلَأُ أَفْتُونِى فِى رُءْيَـٰىَ إِن كُنتُمْ لِلرُّءْيَا تَعْبُرُونَ ٤٣
وَقَالَ
ﲴ
ٱلۡمَلِكُ
ﲵ
إِنِّيٓ
ﲶ
أَرَىٰ
ﲷ
سَبۡعَ
ﲸ
بَقَرَٰتٖ
ﲹ
سِمَانٖ
ﲺ
يَأۡكُلُهُنَّ
ﲻ
سَبۡعٌ
ﲼ
عِجَافٞ
ﲽ
وَسَبۡعَ
ﲾ
سُنۢبُلَٰتٍ
ﲿ
خُضۡرٖ
ﳀ
وَأُخَرَ
ﳁ
يَابِسَٰتٖۖ
ﳂﳃ
يَٰٓأَيُّهَا
ﳄ
ٱلۡمَلَأُ
ﳅ
أَفۡتُونِي
ﳆ
فِي
ﳇ
رُءۡيَٰيَ
ﳈ
إِن
ﳉ
كُنتُمۡ
ﳊ
لِلرُّءۡيَا
ﳋ
تَعۡبُرُونَ
ﳌ
٤٣
ﳍ
[Cierto día] dijo el rey: “He visto en mis sueños siete vacas gordas devoradas por siete vacas flacas, y siete espigas verdes y otras [siete] secas. ¡Cortesanos! Expliquen mi sueño, si es que saben interpretarlo”.
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Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
Na mfalme akasema, «Mimi niliona ndotoni, katika kulala kwangu, ngombe saba wanono wanaliwa na ngombe saba walioambata kwa kukonda, na niliona visuke saba vibichi na visuke saba vikavu. Enyi mabwana na wakubwa, nipeni habari ya ndoto hii, iwapo nyinyi ndoto mnaagua.»