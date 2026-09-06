Iniciar sesión
Iniciar sesión
Iniciar sesión
Seleccionar idioma
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir: Yúsuf 12:43
Yúsuf
43
12:43
وقال الملك اني ارى سبع بقرات سمان ياكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر واخر يابسات يا ايها الملا افتوني في روياي ان كنتم للرويا تعبرون ٤٣
وَقَالَ ٱلْمَلِكُ إِنِّىٓ أَرَىٰ سَبْعَ بَقَرَٰتٍۢ سِمَانٍۢ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌۭ وَسَبْعَ سُنۢبُلَـٰتٍ خُضْرٍۢ وَأُخَرَ يَابِسَـٰتٍۢ ۖ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلْمَلَأُ أَفْتُونِى فِى رُءْيَـٰىَ إِن كُنتُمْ لِلرُّءْيَا تَعْبُرُونَ ٤٣
وَقَالَ
ﲴ
ٱلۡمَلِكُ
ﲵ
إِنِّيٓ
ﲶ
أَرَىٰ
ﲷ
سَبۡعَ
ﲸ
بَقَرَٰتٖ
ﲹ
سِمَانٖ
ﲺ
يَأۡكُلُهُنَّ
ﲻ
سَبۡعٌ
ﲼ
عِجَافٞ
ﲽ
وَسَبۡعَ
ﲾ
سُنۢبُلَٰتٍ
ﲿ
خُضۡرٖ
ﳀ
وَأُخَرَ
ﳁ
يَابِسَٰتٖۖ
ﳂﳃ
يَٰٓأَيُّهَا
ﳄ
ٱلۡمَلَأُ
ﳅ
أَفۡتُونِي
ﳆ
فِي
ﳇ
رُءۡيَٰيَ
ﳈ
إِن
ﳉ
كُنتُمۡ
ﳊ
لِلرُّءۡيَا
ﳋ
تَعۡبُرُونَ
ﳌ
٤٣
ﳍ
[Cierto día] dijo el rey: “He visto en mis sueños siete vacas gordas devoradas por siete vacas flacas, y siete espigas verdes y otras [siete] secas. ¡Cortesanos! Expliquen mi sueño, si es que saben interpretarlo”.
Tafsires
Capas
Lecciones
Reflexiones.
Respuestas
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Tafseer Jalalayn
﴿وَقَالَ ٱلۡمَلِكُ﴾ مَلِك مِصْر الرَّيَّان بْن الْوَلِيد ﴿إِنِّیۤ أَرَىٰ﴾ أَيْ رَأَيْت ﴿سَبۡعَ بَقَرَ ٰتࣲ سِمَانࣲ یَأۡكُلُهُنَّ﴾ يَبْتَلِعهُنَّ ﴿سَبۡعٌ﴾ مِنْ الْبَقَر ﴿عِجَافࣱ﴾ جَمْع عَجْفَاء ﴿وَسَبۡعَ سُنۢبُلَـٰتٍ خُضۡرࣲ وَأُخَرَ﴾ أَيْ سَبْع سُنْبُلَات ﴿یَابِسَـٰتࣲۖ﴾ قَدْ الْتَوَتْ عَلَى الْخُضْر وَعَلَتْ عليها ﴿یَـٰۤأَیُّهَا ٱلۡمَلَأُ أَفۡتُونِی فِی رُءۡیَـٰیَ﴾ بَيِّنُوا لِي تَعْبِيرهَا ﴿إِن كُنتُمۡ لِلرُّءۡیَا تَعۡبُرُونَ ٤٣﴾ فَاعْبُرُوهَا