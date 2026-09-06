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Tafsir: Yúsuf 12:42
Yúsuf
42
12:42
وقال للذي ظن انه ناج منهما اذكرني عند ربك فانساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين ٤٢
وَقَالَ لِلَّذِى ظَنَّ أَنَّهُۥ نَاجٍۢ مِّنْهُمَا ٱذْكُرْنِى عِندَ رَبِّكَ فَأَنسَىٰهُ ٱلشَّيْطَـٰنُ ذِكْرَ رَبِّهِۦ فَلَبِثَ فِى ٱلسِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ ٤٢
وَقَالَ
ﲡ
لِلَّذِي
ﲢ
ظَنَّ
ﲣ
أَنَّهُۥ
ﲤ
نَاجٖ
ﲥ
مِّنۡهُمَا
ﲦ
ٱذۡكُرۡنِي
ﲧ
عِندَ
ﲨ
رَبِّكَ
ﲩ
فَأَنسَىٰهُ
ﲪ
ٱلشَّيۡطَٰنُ
ﲫ
ذِكۡرَ
ﲬ
رَبِّهِۦ
ﲭ
فَلَبِثَ
ﲮ
فِي
ﲯ
ٱلسِّجۡنِ
ﲰ
بِضۡعَ
ﲱ
سِنِينَ
ﲲ
٤٢
ﲳ
Le dijo [José] a quien supo que quedaría en libertad: “Menciona mi caso ante el rey[1]”. Pero el demonio le hizo olvidar que lo mencionara ante su amo, por lo que [José] permaneció en la cárcel varios años más.
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Tafsir Muyassar
وقال يوسف للذي علم أنه ناجٍ من صاحبيه:
اذكرني عند سيِّدك الملك وأخبره بأني مظلوم محبوس بلا ذنب، فأنسى الشيطان ذلك الرجل أن يذكر للملك حال يوسف، فمكث يوسف بعد ذلك في السجن عدة سنوات.