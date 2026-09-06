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Tafsir: Yúsuf 12:41
Yúsuf
41
12:41
يا صاحبي السجن اما احدكما فيسقي ربه خمرا واما الاخر فيصلب فتاكل الطير من راسه قضي الامر الذي فيه تستفتيان ٤١
يَـٰصَـٰحِبَىِ ٱلسِّجْنِ أَمَّآ أَحَدُكُمَا فَيَسْقِى رَبَّهُۥ خَمْرًۭا ۖ وَأَمَّا ٱلْـَٔاخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ ٱلطَّيْرُ مِن رَّأْسِهِۦ ۚ قُضِىَ ٱلْأَمْرُ ٱلَّذِى فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ ٤١
يَٰصَٰحِبَيِ
ﲋ
ٱلسِّجۡنِ
ﲌ
أَمَّآ
ﲍ
أَحَدُكُمَا
ﲎ
فَيَسۡقِي
ﲏ
رَبَّهُۥ
ﲐ
خَمۡرٗاۖ
ﲑﲒ
وَأَمَّا
ﲓ
ٱلۡأٓخَرُ
ﲔ
فَيُصۡلَبُ
ﲕ
فَتَأۡكُلُ
ﲖ
ٱلطَّيۡرُ
ﲗ
مِن
ﲘ
رَّأۡسِهِۦۚ
ﲙﲚ
قُضِيَ
ﲛ
ٱلۡأَمۡرُ
ﲜ
ٱلَّذِي
ﲝ
فِيهِ
ﲞ
تَسۡتَفۡتِيَانِ
ﲟ
٤١
ﲠ
¡Compañeros de cárcel! [La interpretación de sus sueños es que] uno servirá vino [de nuevo] al rey; mientras que el otro será crucificado y los pájaros comerán de su cabeza. El asunto sobre el que me han consultado ya ha sido decretado”.
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