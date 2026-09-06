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Tafsir: Yúsuf 12:40
Yúsuf
40
12:40
ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتموها انتم واباوكم ما انزل الله بها من سلطان ان الحكم الا لله امر الا تعبدوا الا اياه ذالك الدين القيم ولاكن اكثر الناس لا يعلمون ٤٠
مَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِهِۦٓ إِلَّآ أَسْمَآءًۭ سَمَّيْتُمُوهَآ أَنتُمْ وَءَابَآؤُكُم مَّآ أَنزَلَ ٱللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَـٰنٍ ۚ إِنِ ٱلْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ ۚ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوٓا۟ إِلَّآ إِيَّاهُ ۚ ذَٰلِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمُ وَلَـٰكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ٤٠
مَا
ﱨ
تَعۡبُدُونَ
ﱩ
مِن
ﱪ
دُونِهِۦٓ
ﱫ
إِلَّآ
ﱬ
أَسۡمَآءٗ
ﱭ
سَمَّيۡتُمُوهَآ
ﱮ
أَنتُمۡ
ﱯ
وَءَابَآؤُكُم
ﱰ
مَّآ
ﱱ
أَنزَلَ
ﱲ
ٱللَّهُ
ﱳ
بِهَا
ﱴ
مِن
ﱵ
سُلۡطَٰنٍۚ
ﱶﱷ
إِنِ
ﱸ
ٱلۡحُكۡمُ
ﱹ
إِلَّا
ﱺ
لِلَّهِ
ﱻ
أَمَرَ
ﱼ
أَلَّا
ﱽ
تَعۡبُدُوٓاْ
ﱾ
إِلَّآ
ﱿ
إِيَّاهُۚ
ﲀﲁ
ذَٰلِكَ
ﲂ
ٱلدِّينُ
ﲃ
ٱلۡقَيِّمُ
ﲄ
وَلَٰكِنَّ
ﲅ
أَكۡثَرَ
ﲆ
ٱلنَّاسِ
ﲇ
لَا
ﲈ
يَعۡلَمُونَ
ﲉ
٤٠
ﲊ
Los [ídolos] que adoran en lugar de Dios, no son sino nombres que ustedes y sus padres han elegido [para algunas piedras y estatuas], siendo que Dios no les reveló nada al respecto. El juicio solo pertenece a Dios, Quien ordenó que no adoren a nada ni nadie excepto a Él; esa es la religión verdadera, pero la mayoría de la gente lo ignora.
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