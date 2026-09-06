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Tafsir: Yúsuf 12:40
Yúsuf
40
12:40
ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتموها انتم واباوكم ما انزل الله بها من سلطان ان الحكم الا لله امر الا تعبدوا الا اياه ذالك الدين القيم ولاكن اكثر الناس لا يعلمون ٤٠
مَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِهِۦٓ إِلَّآ أَسْمَآءًۭ سَمَّيْتُمُوهَآ أَنتُمْ وَءَابَآؤُكُم مَّآ أَنزَلَ ٱللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَـٰنٍ ۚ إِنِ ٱلْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ ۚ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوٓا۟ إِلَّآ إِيَّاهُ ۚ ذَٰلِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمُ وَلَـٰكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ٤٠
مَا
ﱨ
تَعۡبُدُونَ
ﱩ
مِن
ﱪ
دُونِهِۦٓ
ﱫ
إِلَّآ
ﱬ
أَسۡمَآءٗ
ﱭ
سَمَّيۡتُمُوهَآ
ﱮ
أَنتُمۡ
ﱯ
وَءَابَآؤُكُم
ﱰ
مَّآ
ﱱ
أَنزَلَ
ﱲ
ٱللَّهُ
ﱳ
بِهَا
ﱴ
مِن
ﱵ
سُلۡطَٰنٍۚ
ﱶﱷ
إِنِ
ﱸ
ٱلۡحُكۡمُ
ﱹ
إِلَّا
ﱺ
لِلَّهِ
ﱻ
أَمَرَ
ﱼ
أَلَّا
ﱽ
تَعۡبُدُوٓاْ
ﱾ
إِلَّآ
ﱿ
إِيَّاهُۚ
ﲀﲁ
ذَٰلِكَ
ﲂ
ٱلدِّينُ
ﲃ
ٱلۡقَيِّمُ
ﲄ
وَلَٰكِنَّ
ﲅ
أَكۡثَرَ
ﲆ
ٱلنَّاسِ
ﲇ
لَا
ﲈ
يَعۡلَمُونَ
ﲉ
٤٠
ﲊ
Los [ídolos] que adoran en lugar de Dios, no son sino nombres que ustedes y sus padres han elegido [para algunas piedras y estatuas], siendo que Dios no les reveló nada al respecto. El juicio solo pertenece a Dios, Quien ordenó que no adoren a nada ni nadie excepto a Él; esa es la religión verdadera, pero la mayoría de la gente lo ignora.
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السعدي Al-Sa'di
{ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءً سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ }
أي: كسوتموها أسماء، سميتموها آلهة، وهي لا شيء، ولا فيها من صفات الألوهية شيء،
{ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ }
بل أنزل الله السلطان بالنهي عن عبادتها وبيان بطلانها، وإذا لم ينزل الله بها سلطانا، لم يكن طريق ولا وسيلة ولا دليل لها. لأن الحكم لله وحده، فهو الذي يأمر وينهى، ويشرع الشرائع، ويسن الأحكام، وهو الذي أمركم
{ أن لا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ }
أي: المستقيم الموصل إلى كل خير، وما سواه من الأديان، فإنها غير مستقيمة، بل معوجة توصل إلى كل شر.
{ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ }
حقائق الأشياء، وإلا فإن الفرق بين عبادة الله وحده لا شريك له، وبين الشرك به، أظهر الأشياء وأبينها. ولكن لعدم العلم من أكثر الناس بذلك، حصل منهم ما حصل من الشرك،.فيوسف عليه السلام دعا صاحبي السجن لعبادة الله وحده، وإخلاص الدين له، فيحتمل أنهما استجابا وانقادا، فتمت عليهما النعمة، ويحتمل أنهما لم يزالا على شركهما، فقامت عليهما -بذلك- الحجة، ثم إنه عليه السلام شرع يعبر رؤياهما، بعد ما وعدهما ذلك،
فقال: