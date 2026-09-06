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Tafsir: Yúsuf 12:39
Yúsuf
39
12:39
يا صاحبي السجن اارباب متفرقون خير ام الله الواحد القهار ٣٩
يَـٰصَـٰحِبَىِ ٱلسِّجْنِ ءَأَرْبَابٌۭ مُّتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ ٱللَّهُ ٱلْوَٰحِدُ ٱلْقَهَّارُ ٣٩
يَٰصَٰحِبَيِ
ﱞ
ٱلسِّجۡنِ
ﱟ
ءَأَرۡبَابٞ
ﱠ
مُّتَفَرِّقُونَ
ﱡ
خَيۡرٌ
ﱢ
أَمِ
ﱣ
ٱللَّهُ
ﱤ
ٱلۡوَٰحِدُ
ﱥ
ٱلۡقَهَّارُ
ﱦ
٣٩
ﱧ
¡Compañeros de cárcel! ¿Qué es más razonable? ¿Creer en muchos ídolos o creer en Dios, el Único, el Victorioso?
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Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
Yūsuf akaendelea kusema kuwaambia vijana wawili waliokuwa na yeye jela, «Je, kuwaabudu waungu walioumbwa wa aina mbalimbali ni bora au ni kumuabudu Mwenyezi Mungu Aliye Mmoja, Mwenye kutendesha nguvu?