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Tafsir: Yúsuf 12:39
Yúsuf
39
12:39
يا صاحبي السجن اارباب متفرقون خير ام الله الواحد القهار ٣٩
يَـٰصَـٰحِبَىِ ٱلسِّجْنِ ءَأَرْبَابٌۭ مُّتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ ٱللَّهُ ٱلْوَٰحِدُ ٱلْقَهَّارُ ٣٩
يَٰصَٰحِبَيِ
ﱞ
ٱلسِّجۡنِ
ﱟ
ءَأَرۡبَابٞ
ﱠ
مُّتَفَرِّقُونَ
ﱡ
خَيۡرٌ
ﱢ
أَمِ
ﱣ
ٱللَّهُ
ﱤ
ٱلۡوَٰحِدُ
ﱥ
ٱلۡقَهَّارُ
ﱦ
٣٩
ﱧ
¡Compañeros de cárcel! ¿Qué es más razonable? ¿Creer en muchos ídolos o creer en Dios, el Único, el Victorioso?
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السعدي Al-Sa'di
ثم صرح لهما بالدعوة،
فقال:
{ يَا صَاحِبَيِ السِّجْنِ أَأَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ }
أي: أرباب عاجزة ضعيفة لا تنفع ولا تضر، ولا تعطي ولا تمنع، وهي متفرقة ما بين أشجار وأحجار وملائكة وأموات، وغير ذلك من أنواع المعبودات التي يتخذها المشركون، أتلك
{ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ }
الذي له صفات الكمال،
{ الْوَاحِدُ }
في ذاته وصفاته وأفعاله فلا شريك له في شيء من ذلك.
{ الْقَهَّارُ }
الذي انقادت الأشياء لقهره وسلطانه، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن
{ ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها }
ومن المعلوم أن من هذا شأنه ووصفه خير من الآلهة المتفرقة التي هي مجرد أسماء، لا كمال لها ولا أفعال لديها.