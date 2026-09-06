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Tafsir: Yúsuf 12:38
Yúsuf
38
12:38
واتبعت ملة ابايي ابراهيم واسحاق ويعقوب ما كان لنا ان نشرك بالله من شيء ذالك من فضل الله علينا وعلى الناس ولاكن اكثر الناس لا يشكرون ٣٨
وَٱتَّبَعْتُ مِلَّةَ ءَابَآءِىٓ إِبْرَٰهِيمَ وَإِسْحَـٰقَ وَيَعْقُوبَ ۚ مَا كَانَ لَنَآ أَن نُّشْرِكَ بِٱللَّهِ مِن شَىْءٍۢ ۚ ذَٰلِكَ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى ٱلنَّاسِ وَلَـٰكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ٣٨
وَٱتَّبَعۡتُ
ﱁ
مِلَّةَ
ﱂ
ءَابَآءِيٓ
ﱃ
إِبۡرَٰهِيمَ
ﱄ
وَإِسۡحَٰقَ
ﱅ
وَيَعۡقُوبَۚ
ﱆﱇ
مَا
ﱈ
كَانَ
ﱉ
لَنَآ
ﱊ
أَن
ﱋ
نُّشۡرِكَ
ﱌ
بِٱللَّهِ
ﱍ
مِن
ﱎ
شَيۡءٖۚ
ﱏﱐ
ذَٰلِكَ
ﱑ
مِن
ﱒ
فَضۡلِ
ﱓ
ٱللَّهِ
ﱔ
عَلَيۡنَا
ﱕ
وَعَلَى
ﱖ
ٱلنَّاسِ
ﱗ
وَلَٰكِنَّ
ﱘ
أَكۡثَرَ
ﱙ
ٱلنَّاسِ
ﱚ
لَا
ﱛ
يَشۡكُرُونَ
ﱜ
٣٨
ﱝ
Yo sigo la religión de mis ancestros, Abraham, Isaac y Jacob. Nosotros no asociamos ningún copartícipe a Dios. Esto es una gracia de Dios para nosotros y para todo aquel que siga la guía, pero la mayoría de la gente no lo agradece.
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[
وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ
] وه من شوێن دین و بیروباوهڕی باوك و باپیرانم كهوتووم ئیبراهیم و ئیسحاق و یهعقوب كه ههموویان پێغهمبهر بوونه [
مَا كَانَ لَنَا أَنْ نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِنْ شَيْءٍ
] ئێمه بۆمان نیه هیچ جۆره شهریكێك بۆ خوای گهوره بڕیار بدهین، (هیچ كهس بۆى نیه بهڵام ئهمان به تایبهت چونكه پێغهمبهر بوونه) [
ذَلِكَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ
] ئهمه فهزڵ و چاكهی خوای گهورهیه بهسهر ئێمهو تێكڕای خهڵكی بهوهی پێغهمبهرانی بۆ ناردوون [
وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ (٣٨)
] بهڵام زۆربهی خهڵكی شوكرانهبژێری نازو نیعمهتهكانی خوای گهوره ناكهن.