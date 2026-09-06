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Tafsir: Yúsuf 12:38
Yúsuf
38
12:38
واتبعت ملة ابايي ابراهيم واسحاق ويعقوب ما كان لنا ان نشرك بالله من شيء ذالك من فضل الله علينا وعلى الناس ولاكن اكثر الناس لا يشكرون ٣٨
وَٱتَّبَعْتُ مِلَّةَ ءَابَآءِىٓ إِبْرَٰهِيمَ وَإِسْحَـٰقَ وَيَعْقُوبَ ۚ مَا كَانَ لَنَآ أَن نُّشْرِكَ بِٱللَّهِ مِن شَىْءٍۢ ۚ ذَٰلِكَ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى ٱلنَّاسِ وَلَـٰكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ٣٨
وَٱتَّبَعۡتُ
ﱁ
مِلَّةَ
ﱂ
ءَابَآءِيٓ
ﱃ
إِبۡرَٰهِيمَ
ﱄ
وَإِسۡحَٰقَ
ﱅ
وَيَعۡقُوبَۚ
ﱆﱇ
مَا
ﱈ
كَانَ
ﱉ
لَنَآ
ﱊ
أَن
ﱋ
نُّشۡرِكَ
ﱌ
بِٱللَّهِ
ﱍ
مِن
ﱎ
شَيۡءٖۚ
ﱏﱐ
ذَٰلِكَ
ﱑ
مِن
ﱒ
فَضۡلِ
ﱓ
ٱللَّهِ
ﱔ
عَلَيۡنَا
ﱕ
وَعَلَى
ﱖ
ٱلنَّاسِ
ﱗ
وَلَٰكِنَّ
ﱘ
أَكۡثَرَ
ﱙ
ٱلنَّاسِ
ﱚ
لَا
ﱛ
يَشۡكُرُونَ
ﱜ
٣٨
ﱝ
Yo sigo la religión de mis ancestros, Abraham, Isaac y Jacob. Nosotros no asociamos ningún copartícipe a Dios. Esto es una gracia de Dios para nosotros y para todo aquel que siga la guía, pero la mayoría de la gente no lo agradece.
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Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
«Na nimefuata Dini ya baba zangu: Ibrāhīm, Is’ḥāq na Ya’qūb, ndipo nikaamuabudu Mwenyezi Mungu Peke Yake. Haikuwa kwetu sisi kumfanyia Mwenyezi Mungu mshirika katika kumuabudu. Kumpwekesha Mwenyezi Mungu huko, kwa kumhusu Yeye Peke Yake kwa ibada, ni miongoni mwa yale ambayo Mwenyezi Mungu Ametutunukia sisi na watu, lakini wengi zaidi wa watu hawamshukuru Mwenyezi Mungu kwa neema ya upwekeshaji wa Mwenyezi Mungu na Imani.»