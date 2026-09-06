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Tafsir: Yúsuf 12:37
Yúsuf
37
12:37
قال لا ياتيكما طعام ترزقانه الا نباتكما بتاويله قبل ان ياتيكما ذالكما مما علمني ربي اني تركت ملة قوم لا يومنون بالله وهم بالاخرة هم كافرون ٣٧
قَالَ لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌۭ تُرْزَقَانِهِۦٓ إِلَّا نَبَّأْتُكُمَا بِتَأْوِيلِهِۦ قَبْلَ أَن يَأْتِيَكُمَا ۚ ذَٰلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِى رَبِّىٓ ۚ إِنِّى تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍۢ لَّا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَهُم بِٱلْـَٔاخِرَةِ هُمْ كَـٰفِرُونَ ٣٧
قَالَ
ﳄ
لَا
ﳅ
يَأۡتِيكُمَا
ﳆ
طَعَامٞ
ﳇ
تُرۡزَقَانِهِۦٓ
ﳈ
إِلَّا
ﳉ
نَبَّأۡتُكُمَا
ﳊ
بِتَأۡوِيلِهِۦ
ﳋ
قَبۡلَ
ﳌ
أَن
ﳍ
يَأۡتِيَكُمَاۚ
ﳎﳏ
ذَٰلِكُمَا
ﳐ
مِمَّا
ﳑ
عَلَّمَنِي
ﳒ
رَبِّيٓۚ
ﳓﳔ
إِنِّي
ﳕ
تَرَكۡتُ
ﳖ
مِلَّةَ
ﳗ
قَوۡمٖ
ﳘ
لَّا
ﳙ
يُؤۡمِنُونَ
ﳚ
بِٱللَّهِ
ﳛ
وَهُم
ﳜ
بِٱلۡأٓخِرَةِ
ﳝ
هُمۡ
ﳞ
كَٰفِرُونَ
ﳟ
٣٧
ﳠ
[Dijo José:] “Antes de que traigan la comida ya les habré dado su interpretación. La interpretación de los sueños es algo que mi Señor me enseñó; sepan primero que rechazo las costumbres de un pueblo que no cree en Dios y niega la existencia de la otra vida.
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Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
Yūsuf aliwaambia, «Hamtajiwa na riziki ya chakula kwa namna yoyote ile, isipokuwa mimi nitawapa tafsiri yake kabla ya kuwajia. Tafsiri hiyo nitakayowapa nyinyi wawili ni miongoni mwa yale niliyofundishwa na Mola wangu. Mimi nimemuamini na nimemtakasia ibada na nimejiepusha na dini ya wasiomuamini Mwenyezi Mungu wala kuamini kufufuliwa na kuhesabiwa.