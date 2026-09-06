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Tafsir: Yúsuf 12:37
Yúsuf
37
12:37
قال لا ياتيكما طعام ترزقانه الا نباتكما بتاويله قبل ان ياتيكما ذالكما مما علمني ربي اني تركت ملة قوم لا يومنون بالله وهم بالاخرة هم كافرون ٣٧
قَالَ لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌۭ تُرْزَقَانِهِۦٓ إِلَّا نَبَّأْتُكُمَا بِتَأْوِيلِهِۦ قَبْلَ أَن يَأْتِيَكُمَا ۚ ذَٰلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِى رَبِّىٓ ۚ إِنِّى تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍۢ لَّا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَهُم بِٱلْـَٔاخِرَةِ هُمْ كَـٰفِرُونَ ٣٧
قَالَ
ﳄ
لَا
ﳅ
يَأۡتِيكُمَا
ﳆ
طَعَامٞ
ﳇ
تُرۡزَقَانِهِۦٓ
ﳈ
إِلَّا
ﳉ
نَبَّأۡتُكُمَا
ﳊ
بِتَأۡوِيلِهِۦ
ﳋ
قَبۡلَ
ﳌ
أَن
ﳍ
يَأۡتِيَكُمَاۚ
ﳎﳏ
ذَٰلِكُمَا
ﳐ
مِمَّا
ﳑ
عَلَّمَنِي
ﳒ
رَبِّيٓۚ
ﳓﳔ
إِنِّي
ﳕ
تَرَكۡتُ
ﳖ
مِلَّةَ
ﳗ
قَوۡمٖ
ﳘ
لَّا
ﳙ
يُؤۡمِنُونَ
ﳚ
بِٱللَّهِ
ﳛ
وَهُم
ﳜ
بِٱلۡأٓخِرَةِ
ﳝ
هُمۡ
ﳞ
كَٰفِرُونَ
ﳟ
٣٧
ﳠ
[Dijo José:] “Antes de que traigan la comida ya les habré dado su interpretación. La interpretación de los sueños es algo que mi Señor me enseñó; sepan primero que rechazo las costumbres de un pueblo que no cree en Dios y niega la existencia de la otra vida.
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السعدي Al-Sa'di
فـ
{ قَالَ }
لهما مجيبا لطلبتهما:
{ لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ إِلَّا نَبَّأْتُكُمَا بِتَأْوِيلِهِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَكُمَا }
أي: فلتطمئن قلوبكما، فإني سأبادر إلى تعبير رؤياكما، فلا يأتيكما غداؤكما، أو عشاؤكما، أول ما يجيء إليكما، إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما. ولعل يوسف عليه الصلاة والسلام قصد أن يدعوهما إلى الإيمان في هذه الحال التي بدت حاجتهما إليه، ليكون أنجع لدعوته، وأقبل لهما.
ثم قال:
{ ذَلِكُمَا }
التعبير الذي سأعبره لكما
{ مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي }
أي: هذا من علم الله علمنيه وأحسن إليَّ به، وذلك
{ إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ }
والترك كما يكون للداخل في شيء ثم ينتقل عنه، يكون لمن لم يدخل فيه أصلًا.
فلا يقال:
إن يوسف كان من قبل، على غير ملة إبراهيم.