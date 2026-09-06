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Tafsir: Yúsuf 12:36
Yúsuf
36
12:36
ودخل معه السجن فتيان قال احدهما اني اراني اعصر خمرا وقال الاخر اني اراني احمل فوق راسي خبزا تاكل الطير منه نبينا بتاويله انا نراك من المحسنين ٣٦
وَدَخَلَ مَعَهُ ٱلسِّجْنَ فَتَيَانِ ۖ قَالَ أَحَدُهُمَآ إِنِّىٓ أَرَىٰنِىٓ أَعْصِرُ خَمْرًۭا ۖ وَقَالَ ٱلْـَٔاخَرُ إِنِّىٓ أَرَىٰنِىٓ أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِى خُبْزًۭا تَأْكُلُ ٱلطَّيْرُ مِنْهُ ۖ نَبِّئْنَا بِتَأْوِيلِهِۦٓ ۖ إِنَّا نَرَىٰكَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ٣٦
وَدَخَلَ
ﲤ
مَعَهُ
ﲥ
ٱلسِّجۡنَ
ﲦ
فَتَيَانِۖ
ﲧﲨ
قَالَ
ﲩ
أَحَدُهُمَآ
ﲪ
إِنِّيٓ
ﲫ
أَرَىٰنِيٓ
ﲬ
أَعۡصِرُ
ﲭ
خَمۡرٗاۖ
ﲮﲯ
وَقَالَ
ﲰ
ٱلۡأٓخَرُ
ﲱ
إِنِّيٓ
ﲲ
أَرَىٰنِيٓ
ﲳ
أَحۡمِلُ
ﲴ
فَوۡقَ
ﲵ
رَأۡسِي
ﲶ
خُبۡزٗا
ﲷ
تَأۡكُلُ
ﲸ
ٱلطَّيۡرُ
ﲹ
مِنۡهُۖ
ﲺﲻ
نَبِّئۡنَا
ﲼ
بِتَأۡوِيلِهِۦٓۖ
ﲽﲾ
إِنَّا
ﲿ
نَرَىٰكَ
ﳀ
مِنَ
ﳁ
ٱلۡمُحۡسِنِينَ
ﳂ
٣٦
ﳃ
Junto con él fueron encarcelados otros dos jóvenes. Dijo uno de ellos: “Me vi en un sueño prensando vino”. Y dijo el otro: “Yo me vi llevando pan sobre la cabeza, del cual comían los pájaros. Háblanos sobre su interpretación, porque nos pareces un hombre virtuoso”.
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Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
Wakaingia jela pamoja na yeye vijana wawili. Mmoja wao akasema, «Mimi nimeota usingizini kwamba mimi nakamua zabibu ili ziwe pombe.» Na mwingine alisema, «Mimi nimeota kwamba nabeba mkate juu ya kichwa changu na ndege wanaula. Wakasema, «Tupe habari, ewe Yūsuf, uaguzi wa ndoto tulizoziota. Sisi tunakuona wewe ni miongoni mwa wale wanaofanya wema katika kuabudu kwao Mwenyezi Mungu na kuingiliana kwao na viumbe Wake.»