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Tafsir: Yúsuf 12:35
Yúsuf
35
12:35
ثم بدا لهم من بعد ما راوا الايات ليسجننه حتى حين ٣٥
ثُمَّ بَدَا لَهُم مِّنۢ بَعْدِ مَا رَأَوُا۟ ٱلْـَٔايَـٰتِ لَيَسْجُنُنَّهُۥ حَتَّىٰ حِينٍۢ ٣٥
ثُمَّ
ﲘ
بَدَا
ﲙ
لَهُم
ﲚ
مِّنۢ
ﲛ
بَعۡدِ
ﲜ
مَا
ﲝ
رَأَوُاْ
ﲞ
ٱلۡأٓيَٰتِ
ﲟ
لَيَسۡجُنُنَّهُۥ
ﲠ
حَتَّىٰ
ﲡ
حِينٖ
ﲢ
٣٥
ﲣ
Luego, a pesar de las pruebas de su inocencia, optaron por encarcelarlo temporalmente [para evitar los rumores].
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Al-Sa'di
Аллах помог Йусуфу устоять перед страшным искушением и пройти великое испытание, однако молва о происшедшем распространилась по всему городу. Люди разделились на тех, кто оправдывал жену визиря, и тех, кто порицал и обвинял ее, и поэтому хозяева Йусуфа решили, что его следует бросить в темницу. Они знали о его невиновности, но надеялись, что если Йусуф окажется в темнице, то очень скоро люди позабудут о происшедшем. Хорошо известно, что слухи продолжают распространяться до тех пор, пока для этого существует повод. Но стоит этому поводу исчезнуть, как люди забывают о случившемся. Руководствуясь этими соображениями, вельможи решили, что целесообразно заточить Йусуфа в темницу.