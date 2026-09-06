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Tafsir: Yúsuf 12:35
Yúsuf
35
12:35
ثم بدا لهم من بعد ما راوا الايات ليسجننه حتى حين ٣٥
ثُمَّ بَدَا لَهُم مِّنۢ بَعْدِ مَا رَأَوُا۟ ٱلْـَٔايَـٰتِ لَيَسْجُنُنَّهُۥ حَتَّىٰ حِينٍۢ ٣٥
ثُمَّ
ﲘ
بَدَا
ﲙ
لَهُم
ﲚ
مِّنۢ
ﲛ
بَعۡدِ
ﲜ
مَا
ﲝ
رَأَوُاْ
ﲞ
ٱلۡأٓيَٰتِ
ﲟ
لَيَسۡجُنُنَّهُۥ
ﲠ
حَتَّىٰ
ﲡ
حِينٖ
ﲢ
٣٥
ﲣ
Luego, a pesar de las pruebas de su inocencia, optaron por encarcelarlo temporalmente [para evitar los rumores].
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Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
Kisha ikamdhihirikia waziri na marafiki zake, baada ya kuziona dalili za kuwa Yūsuf hana hatia na amejiepusha na machafu, wamfunge mpaka muda fulani, mrefu au mfupi, ili kuzuia fedheha.