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Tafsir: Yúsuf 12:35
Yúsuf
35
12:35
ثم بدا لهم من بعد ما راوا الايات ليسجننه حتى حين ٣٥
ثُمَّ بَدَا لَهُم مِّنۢ بَعْدِ مَا رَأَوُا۟ ٱلْـَٔايَـٰتِ لَيَسْجُنُنَّهُۥ حَتَّىٰ حِينٍۢ ٣٥
ثُمَّ
ﲘ
بَدَا
ﲙ
لَهُم
ﲚ
مِّنۢ
ﲛ
بَعۡدِ
ﲜ
مَا
ﲝ
رَأَوُاْ
ﲞ
ٱلۡأٓيَٰتِ
ﲟ
لَيَسۡجُنُنَّهُۥ
ﲠ
حَتَّىٰ
ﲡ
حِينٖ
ﲢ
٣٥
ﲣ
Luego, a pesar de las pruebas de su inocencia, optaron por encarcelarlo temporalmente [para evitar los rumores].
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Tafsir Abu Bakr Zakaria
তারপর বিভিন্ন নিদর্শনাবলী দেখার পর তাদের মনে হল যে, তাকে অবশ্যই কিছু কালের জন্য কারারুদ্ধ করতে হবে।